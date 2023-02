Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Dieb nach Taschendiebstahl durch die Polizei festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (17.02.2023, gegen 19:55 Uhr) konnte auf dem Döppersberg, dortiger Bahnhofsvorplatz, ein Mann (27) festgenommen werden. Zuvor soll der Tatverdächtige in der vor Ort befindlichen DM-Filiale einer 26 Jahre alten Kundin ein Mobiltelefon aus deren Jackentasche entwendet haben. Anschließend soll der Tatverdächtige das Mobiltelefon einem Mittäter übergeben haben, der samt Beute flüchtete. Der polizeibekannte 27-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei von einem Zeugen festgehalten werden. Sodann wurde der Tatverdächtige durch die eingesetzten Beamten festgenommen. Telefonisch forderte er seinen Mittäter auf, dass zuvor entwendete Mobiltelefon zurück zu geben. Dieser deponierte das Gerät anschließend an einer Mauer in der Nähe des dortigen Taxistandes, welches wenig später von den Beamten dort aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, bei dem die Anordnung der Untersuchungshaft beantragt worden ist. Die Ermittlungen, auch zu dem Mittäter, dauern an.

