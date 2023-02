POL-W: W/RS/SG Pressekonferenz "Polizeiliche Kriminalstatistik 2022"- Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (13.02.2023, 03:25 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Einbruch. Über die Überwachungskamera seiner Alarmanlage konnte der Betreiber eines Kiosks an der Deweerthschen Straße zwei verdächtige Personen an seinem Geschäft beobachten. Die von einem angeschlossenen ...

