POL-NI: Widerstand gegen Polizeibeamte

Bückeburg (ots) - (ma) Vom Freigelände eines Bückeburger Automobilhauses in der Kreuzbreite sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Wohnmobile der Marke Fiat gestohlen worden. Eines der entwendeten Wohnmobile konnten Polizeibeamte am Sonntag gegen 02.40 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Braunschweig-Flughafen anhalten und den Fahrer, einen 48jährigen polnischen Staatsangehörigen, festnehmen. Der ...

