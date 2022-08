POL-PDLD: Birkweiler - Betrunken Unfall gebaut

Albersweiler (ots) - In der Nacht vom 08.-09.08.2022 wurde von unbekannten Tätern eine Sitzbank vom Friedhof entwendet und anschließend im Weinberg zerstört und am und 10.-11.08.2022 wurde in den Straßen Auf der Lehr und Siebenmorgenstraße Gullideckel ausgehoben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler PHK Becker Telefon: 06346-964619 ...

