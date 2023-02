POL-DN: Alter VW Bus gestohlen

Nideggen (ots) - Auf der Straße "Im Jungholz" in Nideggen sind Unbekannte am Donnerstag (09.02.2023) in ein Wohnhaus eingedrungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 06:45 Uhr und 16:25 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich am Donnerstag durch die Terrassentür des Hauses gewaltsam Zutritt. Sie durchsuchten in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen. Unter anderem mit Schmuck und Pkw-Schlüsseln konnten die Täter ...

