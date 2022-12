POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippetal (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße, in Höhe der Einfahrt zum Hauptweg. Ein 85-jähriger Mann aus dem Lippetal befuhr mit seinem Opel die Dolberger Straße in Richtung Hamm. In Höhe der Unfallstelle, beabsichtigte er nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah den entgegenkommenden Hyundai eines 32-jährigen Mannes aus Büren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der 32-Jährige leicht ...

