POL-DN: Einbrecher über Tag unterwegs

Jülich (ots) - Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Jülich haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (09.02.2023) einen Transporter entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch (08.02.2023) und 07:00 Uhr am Donnerstag. In dieser Zeit stahlen bislang unbekannte Täter den Kastenwagen inklusive Beladung und Werkzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Van mit blauer Aufschrift, von der ...

