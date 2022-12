Polizei Braunschweig

POL-BS: Sexueller Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mittelweg,

05.12.2022, 19.15 Uhr

Ein zehnjähriges Mädchen wurde von einem unbekannten Täter sexuell missbraucht und mit dem Tode bedroht.

Am Montagabend wurde eine Zehnjährige auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Zunächst bat er sie um Hilfe, da ihm diverse Gegenstände zu Boden gefallen waren. Plötzlich griff er nach dem Mädchen und zog sie auf ein Baustellengelände. Hier kam es zu einem sexuellen Missbrauch des Kindes. Der Mann bedrohte das Kind dabei. Nach der Tat lief das Mädchen nach Hause und erzählte ihrer Mutter von der Tat. Die Polizei wurde informiert. Da der Täter das Mädchen aufgefordert hatte, am Folgetag zurück zu der Baustelle zu kommen, wurde für den Dienstagabend ein Großeinsatz der Polizei geplant und durchgeführt. Mit überregionaler Unterstützung wurde in der kompletten Nordstadt gefahndet. Der Einsatz führte leider nicht zur Festnahme des Täters. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei Braunschweig ermittelt mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in diesem Fall. Zeugen, die ein übergriffiges Verhalten in diesem Bereich festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

