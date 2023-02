POL-DN: Unbekannte stehlen Transporter

Kreuzau (ots) - Bislang Unbekannte drangen am Mittwochnachmittag (08.02.2023) in einen Bungalow in Kreuzau-Leversbach ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Die kurze Abwesenheit nutzten der oder die Täter, um in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 17:20 Uhr in das Wohnhaus in der Straße "Hinter dem Hof" einzubrechen. Hierdurchwühlten sie mehrere Räume und stahlen unter anderem Schmuck. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, ...

