Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Schnellrestaurants

Malbergweich (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Rettungsleitstelle in Trier gegen 12:00 Uhr über einen Gebäudebrand in der Hauptstraße in Malbergweich informiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Bitburg kam es im Bereich der Küche des noch nicht geöffneten Restaurants zu einem Brand, welcher durch den Betreiber festgestellt werden konnte. Der Betreiber konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Die Flammen griffen anschließend auf das Gebäude über. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Es entstand Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Ortsdurchfahrt der Hauptstraße in Malbergweich musste im Rahmen der Einsatzbewältigung voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Malberg, Kyllburg und des Löschzugs 4, ein RTW und zwei Streifenwagenbesatzungen der PI Bitburg.

