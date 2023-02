POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kirche

Gillenfeld (ots) - Am 07.02.2023 gegen 13:13 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Tatverdächtiger, beschrieben als älterer Herr mit einem Personenkraftwagen mit WIL-Kennzeichen das Gelände der Tankstelle in Gillenfeld, betankte sein Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne die Tankung zu bezahlen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

