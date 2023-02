POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 07.02.2023 gegen 13:10 Uhr kam es auf dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bitburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Kind. Eine Gruppe Kinder hat sich an einer Haltebucht spielerisch umhergeschubst. Dabei ist ein Junge auf die Fahrbahn geraten und wurde von dem gerade einfahrenden Bus in Schrittgeschwindigkeit am Oberkörper touchiert. Die Busfahrerin wollte sich ...

