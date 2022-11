Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in Vellmar zu: Zeugen nach Diebstahl von schwarzem 4er BMW gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in der Emdener Straße in Vellmar einen schwarzen BMW 420d Gran Coupé im Wert von ca. 25.000 Euro gestohlen. Von dem drei Jahre alten Pkw, der auf einem Privatgrundstück vor einem Carport abgestellt war, fehlt trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen seither jede Spur. Der Tatzeitraum des Diebstahls lässt sich momentan auf die Zeit zwischen gestern Abend, 22:30 Uhr, und heute Morgen, 7:40 Uhr, eingrenzen. Möglicherweise geht die Tat auf das Konto professionell agierender Diebe, die sich das Keyless-Go-System des Wagens zunutze gemacht haben.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, denen in der Nacht zum heutigen Dienstag in Vellmar-West verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

