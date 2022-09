BPOLI EBB: Autobesitzerin auf offenstehenden PKW hingewiesen

Bautzen (ots) - Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen nahmen am 6. September 2022 bei Bautzen einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter fest und übergaben ihn an die JVA Bautzen. Um 08:10 Uhr stoppte die gemeinsame Polizeistreife mit der Landespolizei auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz einen polnischen Kia Ceed. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus Georgien, wird laut Fahndungsbestand seit Juli 2022 durch die ...

mehr