Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter in Haft

Bautzen (ots)

Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen nahmen am 6. September 2022 bei Bautzen einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter fest und übergaben ihn an die JVA Bautzen.

Um 08:10 Uhr stoppte die gemeinsame Polizeistreife mit der Landespolizei auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz einen polnischen Kia Ceed. Der Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus Georgien, wird laut Fahndungsbestand seit Juli 2022 durch die Justiz gesucht. Er wurde durch das Amtsgericht Freiburg im Breisgau wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 900,00 Euro verurteilt.

Da der Mann diesen Betrag nicht zahlen konnte, muss er nun für 30 Tage in Ersatzhaft.

