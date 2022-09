BPOLI EBB: Syrische Migranten zahlten an Schleuser bis zu 7.100,00 US$

Zittau (ots) - Eine Moldauerin hat seit Juni ohne Visum im Schengengebiet gelebt und durch die Pflege einer Seniorin ohne Arbeitserlaubnis Geld verdient. Sie wurde nun von der Polizei ertappt. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten die 43-jährige Frau am 1. September 2022 als Mitfahrerin in einem moldawischen Transporter um 07:30 Uhr in Zittau. Sie kam gerade von der B 99. Es stellte sich heraus, ...

