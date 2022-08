BPOLI EBB: Bundespolizei stellt erneut Migranten und Abholer fest

Zittau (ots) - Ein 40-jähriger Tscheche war am 25. August 2022 mit einem nicht versicherten Elektroroller in Zittau im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs und wurde durch die Polizei gestoppt. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten den Mann um 11:40 Uhr in der Christian-Keimann-Straße weil sich kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug befand. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: ...

