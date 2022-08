Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser und Migranten aufgegriffen

Zittau, Bautzen (ots)

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende wieder mehrere Migranten und einen tschechischen Schleuser aufgegriffen.

Die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz stoppte am 29. August 2022 in der Zittauer Chopinstraße um 04:45 Uhr ein tschechisches Taxi mit vier syrischen Fahrgästen. Der 49-jährige tschechische Fahrer hatte die 23- bis 37-jährigen Männer von Tschechien nach Deutschland gebracht. Einen Aufenthaltstitel oder Visum besitzen sie nicht. Die Personen befinden sich auf der Dienststelle und die Bearbeitung dauert noch an. Die Migranten aus Syrien stellten Asylanträge.

Die Bundespolizei hat teilweise aufgrund eingegangener Bürgerhinweise sowie mit Unterstützung der Landespolizei in Zittau, und in einem Fall auch in Bautzen, 11 weitere Migranten aus Syrien und Ägypten aufgegriffen, die über die Tschechische Republik eingeschleust wurden.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Der tschechische Taxifahrer muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell