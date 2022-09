Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrraddieb flüchtet vor deutsch-tschechischer Grenzstreife durch die Neiße

Zittau (ots)

Eine gemeinsame Grenzstreife der Bundespolizei und der tschechischen Fremdenpolizei Liberec im Zittauer Grenzgebiet stoppte am 31. August 2022 im Bereich des Zittauer Grenzübergangs Friedensstraße um 10:00 Uhr einen gesuchten Fahrraddieb.

Der 36-jährige Tscheche hatte nur eine viertel Stunde zuvor in der Neißstraße ein Fahrrad gestohlen. Die Beamten trafen den Gesuchten allerdings nur mit dem Vorderrad eines Fahrrades an. Dieses wolle er in Tschechien reparieren lassen. Eine Beschädigung war jedoch nicht zu sehen. Noch bevor ein Augenzeuge des Fahrraddiebstahls zur Täteridentifizierung hinzugezogen werden konnte, lief der Tatverdächtige plötzlich los zur nur wenige Meter entfernten Neiße und flüchtete durch diese hindurch nach Polen und vermutlich weiter nach Tschechien. Das Vorderrad und seinen Ausweis hat er zurückgelassen. Es stellte sich heraus, dass der Mann in Hradek nad Nissou lebt und in der Tschechischen Republik per Haftbefehl gesucht wird. Auch in Deutschland ist er kein unbeschriebenes Blatt. Er ist in der Vergangenheit wegen Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Das Polizeirevier Zittau hat die Diebstahlsermittlungen übernommen.

