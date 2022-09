Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 500,00 Euro Schwarzarbeiterlohn beschlagnahmt

Zittau (ots)

Eine Moldauerin hat seit Juni ohne Visum im Schengengebiet gelebt und durch die Pflege einer Seniorin ohne Arbeitserlaubnis Geld verdient. Sie wurde nun von der Polizei ertappt.

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten die 43-jährige Frau am 1. September 2022 als Mitfahrerin in einem moldawischen Transporter um 07:30 Uhr in Zittau. Sie kam gerade von der B 99. Es stellte sich heraus, dass sie bereits im März 2022 über Ungarn in das Schengengebiet eingereist ist und sich seit Ende der touristischen Aufenthaltsfrist von 90 Tagen ohne Visum aufgehalten hat. Ferner hat sie in Norddeutschland eine ältere Dame versorgt und hierfür 1.600,00 Euro erhalten. Steuern und Versicherungsabgaben wurden nicht geleistet.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem unerlaubten Aufenthalt und wegen der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung. Es wurden 500,00 Euro Arbeitslohn beschlagnahmt. Die Ausländerbehörde prüft den Aufenthalt beendende Maßnahmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell