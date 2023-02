Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf dem ZOB - Zeugenaufruf

Bitburg (ots)

Am Dienstag, den 07.02.2023 gegen 13:10 Uhr kam es auf dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bitburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Kind. Eine Gruppe Kinder hat sich an einer Haltebucht spielerisch umhergeschubst. Dabei ist ein Junge auf die Fahrbahn geraten und wurde von dem gerade einfahrenden Bus in Schrittgeschwindigkeit am Oberkörper touchiert. Die Busfahrerin wollte sich umgehend nach dem Kind erkundigen. Dieses sei aber mit der Gruppe weitergelaufen und konnte aufgrund des Schüleraufkommens nicht mehr gesehen werden. Augenscheinliche Verletzungen wurden keine festgestellt. Die Personalien des Kindes stehen, stand jetzt, nicht fest. Der Junge wurde von der Busfahrerin auf ca. 12 - 14 Jahre geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Kind machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

