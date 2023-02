POL-PDWIL: Radarmessung

Daun (ots) - Am 06.02.2023 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Marktplatz in der Leopoldstraße in Daun, wo er gegen ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug stieß und dieses beschädigte. Im Weiteren entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Beteiligung bekannt zu ...

