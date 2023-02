POL-PDWIL: Diebstahl auf Friedhof, Grabsteinschändung

Gerolstein (ots) - Am 04.02.2023 gegen 13:45 Uhr begab sich ein 73-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der VG Gerolstein an den Geldausgabeautomaten in der Sparda-Bank in Gerolstein. Hier wurde er durch einen jungen Mann angesprochen, ob er ihm helfen könne. Vermutlich in diesem Moment entwendete der junge Mann dem Geschädigten die EC-Karte. Im Anschluss hob der Täter an mehreren Geldautomaten Bargeld ab, da er ...

