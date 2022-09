Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand

Alkoholisierter 17-Jähriger verletzt Polizisten

Groß-Gerau (ots)

Ein alkoholisierter 17-Jähriger musste nach seiner Festnahme am Sonntag (25.09.) die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen und wird sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands und der Beleidung verantworten müssen. Gegen 2.50 Uhr wurden die Beamten auf den Flörsheimer aufmerksam, der mitten auf der Gernsheimer Landstraße lief. Der Aufforderung, den Gehweg zu nutzen, kam er nicht nicht. Als ihn die Streife kontrollieren wollte, griff er die Polizisten nach bisherigen Erkenntnissen tätlich an und leistete bei der Festnahme anschließend Widerstand. Die beiden Polizeikommissare wurden hierbei leicht verletzt. Darüber hinaus äußerte der 17 Jahre alte und stark alkoholisierte Tatverdächtige Beleidigungen gegenüber den Beamten. Er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle. Gegen ihn wurde zudem Strafanzeige erstattet.

