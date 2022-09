Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Hering: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Otzberg-Hering (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Bernhardsrain" abgesehen. Der Einbruch wurde der Polizei am Sonntag (25.9.) gemeldet und kann einige Wochen zurückliegen. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Wohnhauses. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem mehrere Schmuckstücke und suchten mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

