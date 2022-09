Reinheim (ots) - Am vergangenen Wochenende (24.9. - 25.9.) haben bislang unbekannte Vandalen mehrere Autos beschädigt, die in der Bahnhofstraße abgestellt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerkratzen sie vier Wägen, unter anderem einen schwarzen Audi. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige ...

mehr