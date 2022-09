Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Nieder-Ramstadt - Zeugenaufruf

Mühltal (ots)

Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 12:15 Uhr wurde in der Eberstädter Straße in Höhe der Nummer 26 im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt ein geparkter, weißer BMW beschädigt. Das Verursacherfahrzeug, bei welchem es sich laut Zeugenaussagen ebenfalls um einen weißen Pkw der Marke BMW handeln soll, ist derzeitigen Ermittlungen zufolge beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke mit dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw des Geschädigten kollidiert. Am geparkten BMW entstand ein Sachschaden von etwa 500 EURO. Der männliche Unfallverursacher und sein ebenfalls männlicher Beifahrer entfernten sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Maier, Pst. Ober-Ramstadt

