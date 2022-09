Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeieinsatz nach Farbschmierereien und Abbrennen von Pyrotechnik

Darmstadt (ots)

Eine größere Personengruppe hat am Samstagmorgen (24.09.) einen Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen ausgelöst. Gegen 5.30 Uhr alarmierten Zeugen aus der Landwehrstraße über Notruf die Polizei und meldeten bis zu 50 Personen, die in Richtung Innenstadt laufen und dabei die Häuser besprühen sowie Pyrotechnik abbrennen würden. Sofort alarmierte Streifen stellten fest, dass zahlreiche Anwesen in der Landwehrstraße unter anderem mit schwarzer und silberner Farbe beschmiert waren. Die beschriebene Gruppe konnte schließlich durch Polizeikräfte in einer Tiefgarage unterhalb des Karolinenplatzes angetroffen werden. Bei Erkennen der Polizei flüchteten sich die Personen zunächst in eine dortige Räumlichkeit. Die Streifen mussten bei polizeilichen Maßnahmen vereinzelt Pfefferspray und Schlagstock einsetzen. Im Zuge des anschließenden Einsatzes wurden von den Anwesenden, die der Fanszene des SV Darmstadt 98 angehören, die Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatbeteiligungen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

