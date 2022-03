Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (24) beschädigt Streifenwagen

Bochum (ots)

Nachdem ein 24-Jähriger in der Nacht auf den 27. März einen Streifenwagen in Bochum beschädigt und eine Streifenwagenbesatzung beleidigt hat, nahmen die Polizeibeamten den Bochumer in Gewahrsam.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der 24-Jährige gegen 0.30 Uhr grölend einem besetzten und an der Kortumstraße verkehrsbedingt stehenden Streifenwagen. Unvermittelt schlug der Bochumer zweimal auf die Motorhaube des Einsatzfahrzeugs, rannte zur Rückseite des Wagens und beschädigte den hinteren Scheibenwischer. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Engelbert-Brunnen und beleidigte zeitgleich die ihn zu Fuß verfolgenden Polizeibeamten. Die polizeilichen Aufforderungen stehen zu bleiben missachtete er.

Nahe der Straßenbahnhaltestelle Bermuda3eck/Musikforum konnten die Polizeibeamten den Mann stellen und zu Boden bringen. Während der Maßnahmen beleidigte der Bochumer die Beamten, ließ sich auf den Boden fallen, und versuchte die Streifenwagenbesatzung zu bespucken.

Nachdem der Bochumer in die Polizeiwache gebracht wurde, ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert in Höhe von fast zwei Promille. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Das Bochumer Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

