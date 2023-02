Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl durch sogenanntes Shoulder Surfing

Gerolstein (ots)

Am 04.02.2023 gegen 13:45 Uhr begab sich ein 73-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der VG Gerolstein an den Geldausgabeautomaten in der Sparda-Bank in Gerolstein.

Hier wurde er durch einen jungen Mann angesprochen, ob er ihm helfen könne.

Vermutlich in diesem Moment entwendete der junge Mann dem Geschädigten die EC-Karte. Im Anschluss hob der Täter an mehreren Geldautomaten Bargeld ab, da er augenscheinlich zuvor im Rahmen des Phänomens des sogenannten Shoulder Surfings die PIN ausgespäht hatte.

Die Person wurde durch den Geschädigten als schlanke Person, etwa 175 cm groß mit scharzem Mantel beschrieben. Die Person verheilt sich freundlich und sprach hochdeutsch mit französischem Akzent.

Weitere Zeugen, welche die Person gesehen haben oder gar von ihr in gleicher Art und Weise angesprochen wurden, dürfen gebeten werden, sich umgehend auf der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.

