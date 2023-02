POL-PDWIL: WhatsApp Betrug

Bitburg (ots) - In der Bitburger Straße in Echternacherbrück wurde am Freitag, 03.02.2023, 23.22 Uhr, ein Fahrzeugführer mit 0,56 Promille gestoppt. Eine Fahrzeugführerin wurde am Samstag, 04.02.2023, 01.29 Uhr ebenfalls in der Bitburger Straße kontrolliert. Bei ihr konnten weiße Pulverrückstände am linken Nasenloch festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest ...

mehr