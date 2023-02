Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Fahrzeugführer betrunken und unter BTM-Einfluss unterwegs

Bitburg (ots)

In der Bitburger Straße in Echternacherbrück wurde am Freitag, 03.02.2023, 23.22 Uhr, ein Fahrzeugführer mit 0,56 Promille gestoppt.

Eine Fahrzeugführerin wurde am Samstag, 04.02.2023, 01.29 Uhr ebenfalls in der Bitburger Straße kontrolliert. Bei ihr konnten weiße Pulverrückstände am linken Nasenloch festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cocain und ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,83 Promille auf.

Einer Streife fiel ein PKW im Bereich des "Albachkreisels" an der B50 auf der dortigen Einfahrt zum Wirtschaftsweg auf. Im Rahmen der Kontrolle wird ein Promillewert von 1,64 festgestellt.

In der Hauptstraße in Metterich wurde gegen 03.00 Uhr am Sonntag, 05.02.2023, ein Unfall gemeldet. Ein Fahrzeugführer stieß dort gegen eine Mauer. Beim Versuch das Fahrzeug zu bergen konnte bei ihm ein Alkoholgehalt von 2,14 Promille festgestellt werden.

Unter Betäubungsmitteleinfluss waren am Sonntag, 05.02.2023, 11.30 Uhr, in Kyllburg, Bademer Straße, um 14.30 Uhr in Bitburg, Sackgasse und Bitburger Straße drei Fahrer unterwegs.

Diese Vorfälle belegen, dass auch zukünftig verstärkte flächendeckende Kontrollen notwendig sind und von unserer Dienststelle auch durchgeführt werden.

