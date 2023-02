Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Gerolstein (ots)

Am 05.02.2023 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger zu einem im Bereich der Hauptstraße 103 in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen und versuchte durch Aufhebeln mittels spitzen Werkzeugs im Bereich der Heckklappe in das Fahrzeug einzudringen.

Das Unterfangen scheiterte und der Täter ließ vom Fahrzeug ab. Es entstand Sachschaden, weil die Scheibe riss.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

