Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit flüchtendem Roller - Fahrer mit bestehendem Haftbefehl festgenommen

Zell (Mosel) (ots)

Am 05.02.23 gegen 04:50 Uhr fällt einer Zivilstreife der Polizei in der Gemarkung Zell ein Roller auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen geführt wird. Der Roller wird von einer Einzelperson gefahren, die Fahrt führt zunächst bis nach Sankt Aldegund. Der Fahrer missachtet jegliche Anhaltesignale. In der Folge kommt es nach einem Wendemanöver zu einer längeren Verfolgungsfahrt durch die Gemarkungen Alf, Bullay, Zell, Grenderich, sowie abermals nach Zell. In die Verfolgung sind zwei weitere Streifenfahrzeuge der PI Zell eingebunden. Der Fahrer missachtet hierbei weiterhin jegliche Anhaltesignale und umfährt auch Straßensperrungen durch Polizeifahrzeuge. Bei der weiteren Nacheile touchiert der Roller schließlich auf der B53 bei Briedel eigenverschuldet leicht bei niedriger Geschwindigkeit ein Polizeifahrzeug und kommt zu Fall. Der Fahrer flüchtet hiernach fußläufig auf dem parallel verlaufenden Radweg an der Mosel und kann nach kurzer Nacheile gestellt werden. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, gegen welchen ein Haftbefehl besteht. Er ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Fahrer wird durch den Sturz leicht verletzt, ebenso ein eingesetzter Polizeibeamter im Zuge der Festnahme. Es entstand geringer Sachschaden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsstraftaten und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

