Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Meldung über einen unsicher geführten Lkw ergibt ein Fahren ohne Fahrerlaubnis

Daun (ots)

Am Samstag, den 04.02.2023 gegen 13:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Daun ein unsicher geführter Lkw auf der BAB 1 zwischen dem Autobahndreieck Vulkaneifel und der Anschluss-stelle (AS) Kelberg gemeldet. Der Lkw verließ an der AS Gerolstein die Autobahn und bewegte sich anschließend ins Industriegebiet Nerdlen weiter, wo der Fahrzeugführer dann einen dort abgestellten Tankanhänger ankoppeln wollte. Beamte der Polizei Daun kontrollierten den verantwortlichen Fahrzeugführer vor Ort hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit. Hierbei wurde fest-gestellt, dass der 41. Jährige Fahrzeugführer zwar fahrtauglich war, jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für den Lkw verfügte, da diese bereits seit geraumer Zeit abgelaufen war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Lkw mit Anhänger verblieb im Industriegebiet Nerdlen. Das Fahrzeughalterunternehmen wurde über die Maßnahmen informiert und entsandte einen anderen Fahrer, welcher über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

