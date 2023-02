POL-PDWIL: Ärger mit einer betrunkenen Person

Gerolstein (ots) - Am 03.02.2023 gegen 15:30 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sein an der Hauswand eines Anwesens im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein montiertes Kennzeichen seines Fahrzeuges (zwecks Zuweisung eines Parkplatzes) entwendet worden war. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

