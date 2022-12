Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

22. Dezember 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.12.2022 - Berkenthin

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 21. Dezember 2022 kam es in Berkenthin zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat kurz vor 20 Uhr ein Mann die Tankstelle in der Oldesloer Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Die Tankstellenmitarbeiterin übergab Geld in noch unbekannter Höhe an den maskierten Täter, der im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter ist ca. 1,70m groß und hat eine normale Statur. Er war mit einem olivegrünen Kapuzenparka in Tarnfleck, einer engen blauen Jeans, schwarzen Handschuhen und hellbraunen Kurzschaftstiefeln bekleidet. Er trug eine grüne Froschmaske und hatte einen osteuropäischen Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu der Tat oder zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

