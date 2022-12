Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

22. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.12.2022 - Mölln

Am 12. Dezember 2022 kam es in einem Textilwarengeschäft in der Möllner Hauptstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verstaute eine weibliche Person in einem Bekleidungsgeschäft kurz nach 16 Uhr mehrere Bekleidungsgegenstände in einem Shopper- Trolley mit Blumenmuster (kleine graue Blumen). Hierbei wurde sie von der Verkäuferin beobachtet und anschließend im Kassenbereich angesprochen. Die Frau reagierte aggressiv und stieß sie zur Seite. An der Ladentür kam es zu einem Gerangel, wobei die Täterin an dem Schal der Verkäuferin zog und diese dadurch würgte. Die Frau rannte aus dem Geschäft in Richtung Bauhof und ließ den hellen Stoff- Trolley zurück. Darin befanden sich Ware im Wert von ca. 300 Euro. Die Tatverdächtige wurde als ca. 50 Jahre alt, ungefähr 165-170cm groß, mit blonden ungepflegten Haaren und einem auffälligen Gebiss mit Zahnlücken beschrieben. Sie trug eine helle Jacke und ein grünes Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu der Täterin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer: 04542/ 8099-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell