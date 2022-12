Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei stellt Tankbetrüger

Ratzeburg (ots)

21. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.12.2022 - Lauenburg

Gestern Mittag (20.12.2022) meldete ein Mitarbeiter der Shell-Tankstelle in der Berliner Straße in Lauenburg einen Fahrer eines auswärtigen Pkw, der das Tankstellengelände bereits verlassen habe, ohne die offene Tankrechnung beglichen zu haben. Einer zivilen Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Geesthacht konnte den Honda Civic schließlich am Schleusenkanal in Geesthacht feststellen und den Fahrzeugführer vorläufig festnehmen.

Seit 12.20 Uhr fahndeten die Beamten nach einem vorangegangenen Tankbetrug bei der Shell-Tankstelle in der Berliner Straße nach einem roten Honda Civic mit polnischem Kennzeichen. In der Straße Am Schleusenkanal fiel gegen 13.00 Uhr einer zivilen Streife der Pkw auf. Er wurde gestoppt und seine Fahrzeuginsassen kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 29 Jahre alten Fahrers georgischer Herkunft stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis war. Er legte den Beamten nämlich einen gefälschten belarussischen Führerschein vor. Es wurde eine Entnahme einer Blutprobe angeordnet, da sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamine. Im Fahrzeug des 29-jährigen fanden die Beamten außerdem mehrere Flaschen Alkoholika, die ersten Erkenntnissen nach aus Diebstählen stammen könnten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen.

Er wird sich nun wegen des Betruges, der Urkundenfälschung und des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie wegen des Fahrens ohne gültiger Fahrererlaubnis verantworten müssen.

