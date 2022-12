Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hinweise auf "Mitschnacker" in Geesthacht

Ratzeburg (ots)

20. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - Geesthacht

Seit einer Woche gibt es Hinweise in den sozialen Medien auf eine sogenannten Mitschnacker in Geesthacht.

Am Abend des 14. Dezember 2022 wurde der Polizei gemeldet, dass am Vortag ein 6- jähriges Mädchen in Grünhof-Tesperhude von einem unbekannten Mann angesprochen wurde und dieser sie aufforderte stehen zu bleiben. Der Vorfall wurde in den sozialen Medien veröffentlicht und führte zu weiteren Anzeigen bei der Polizei in Geesthacht. Die angezeigten Sachverhalte werden sehr unterschiedlich beschrieben, daher können derzeit keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen oder Fahrzeuge gezogen werden. In den sozialen Medien sind Informationen veröffentlicht worden, die teilweise nicht den Tatsachen entsprechen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese durch "Stille Post" verändert haben. Hinweise auf Handgreiflichkeiten oder auf Versuche, dass Kinder gewaltsam in Autos gelockt werden sollten, liegen nicht vor.

Die Polizei nimmt alle Mitteilungen ernst und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der angezeigten Sachverhalte. Auch die Streifentätigkeit, besonders im Bereich von Grundschulen, wurde deutlich verstärkt.

Wir bitten darum, das verdächtige Vorfälle umgehend der Polizei gemeldet werden. Nutzen Sie hierfür auch den Notruf 110, damit schnell polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden können. Sofern Fotos oder Videos von verdächtigen Personen gefertigt wurden, übergeben Sie diese bitte ausschließlich an die Polizei. Veröffentlichung von Personen oder Kennzeichen auf Bildern und Videos in den sozialen Medien sind problematisch, da der gut gemeinte Gedanke einer Warnung, strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Einige nützliche Tipps der Polizei:

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind ein Sicherheitswort, dass nur Sie und Ihr Kind kennen. Nur wenn eine Person das Kennwort kennt, darf das Kind mit diesem mitgehen (gilt auch für bekannte Personen). Sagen Sie Ihrem Kind, dass es nicht mit Fremden sprechen oder mitgehen soll. Die Kinder sollen laut NEIN rufen, sobald jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Sie sollen aus der Situation weglaufen zu einem vertrauenswürdigen Erwachsenen und um Hilfe bitten. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass sie sich nicht mit Süßigkeiten, Hundebabys oder ähnlichen locken lassen. Informieren Sie umgehend die Polizei! Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie auch bei dem PETZE- Institut in Kiel: https://petze-kiel.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell