Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwarzer Corsa nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Waldbröl (ots)

Nach einem Unfall mit einem 11-jährigen Radfahrer in Waldbröl-Hermesdorf sucht die Polizei nach einem schwarzen Opel Corsa, der sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte.

Gegen 16.45 Uhr war am Montag (14. Februar) ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Gehweg der Hauptstraße in Richtung Waldbröl-Zentrum gefahren. Zur gleichen Zeit wollte der Fahrer eines schwarzen Opel Corsa vom Parkplatz des Lidl-Marktes nach links in Richtung Reichshof-Denklingen abbiegen. Offenbar übersah der Autofahrer den 11-Jährigen; es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge, infolgedessen der 11-Jährige stürzte. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Autofahrer stieg kurz aus, um sich in englischer Sprache nach dem Befinden des Jungen zu erkundigen. Anschließend setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr davon.

Ein nicht namentlich bekannter Zeuge kümmerte sich um den vermutlich leicht verletzten 11-Jährigen, bis ihn sein Vater an der Unfallstelle abholte und ins Krankenhaus brachte. Die Polizei bittet den Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden. Unter dieser Nummer werden auch Hinweise zu dem Flüchtigen entgegengenommen.

