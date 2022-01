Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Im Alkoholrausch den Ausstieg verpasst

Die Bundespolizei musste Dienstagnacht (18. Januar) einen 69-jährigen Mann nach übermäßigem Alkoholkonsum in Gewahrsam nehmen.

Mit dem Zug auf dem Weg von Basel nach Baden-Baden, schlief er seinen Rausch aus und verpasste daraufhin den Ausstieg. Ein Zugbegleiter sprach den Mann an, der zusätzlich zu seiner Berauschung einen stark verwirrten Eindruck machte.

Die Beamten nahmen den Mann am Karlsruher Hauptbahnhof zu seinem Schutz in Gewahrsam. Sie führten bei ihm einen Alkoholtest durch, der 2,7 Promille zeigte. Selbst den Weg in die Diensträume schaffte der 69-Jährige dabei nicht mehr alleine.

Bereits am Morgen konnte er die Dienststelle mit klareren Gedanken wieder verlassen.

