Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwarzer Land Rover gestohlen

Engelskirchen (ots)

Ein schwarzer Land Rover vom Typ Range Rover Sport D250 ist am frühen Samstagmorgen (10. Februar) vom Gelände eines Autohändlers in Engelskirchen-Ehreshoven gestohlen worden. An dem Wagen dürften die ebenfalls gestohlenen Kennzeichen OE-IZ 77 (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5145200) angebracht gewesen sein. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass der Wagen gegen 04.25 Uhr vom Gelände des Autohändlers wegfuhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

