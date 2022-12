Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Raubüberfällen und Verfolgungsfahrt - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

19. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 18.12.2022 - Aumühle/ Oststeinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Der 26-jährige festgenommene Mann wurde heute Nachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Es besteht der dringende Tatverdacht, das der Tatverdächtige für insgesamt drei Überfälle auf Tankstellen in Glinde und Oststeinbek und zwei Überfälle auf Spielhallen in Reinbek und Wentorf verantwortlich ist. Ein Haftbefehl wurde durch den Richter erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

