Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Raubüberfällen und Verfolgungsfahrt

Ratzeburg (ots)

19. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 18.12.2022 - Aumühle/ Oststeinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 18. Dezember 2022 kam es zu einer Verfolgungsfahrt von Aumühle nach Oststeinbek. Es konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

In den letzten Monaten kam es zu mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen und Spielotheken. Am gestrigen Abend konnten zivile Polizeibeamte gegen 21:45 Uhr eine männliche Person in Aumühle feststellen, die auf dem Weg zu einer Tankstelle war. Als die Beamten den Mann ansprachen, rannte dieser zu einem Ford Focus und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der 26-jährige Tatverdächtige kam gegen 22:15 Uhr bei seiner Flucht in der Möllner Landstraße in Glinde von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen haltenden Linienbus. Anschließend setzte er seine Flucht fort. Der Busfahrer und die zehn Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wurde auf 3.500 Euro geschätzt. Kurz darauf konnte das Fahrzeug in Oststeinbek in der Ostlandstraße in Höhe der Einmündung Heidstücken durch Zivilkräfte gestoppt werden. Hierbei wurden der Ford Focus sowie ein ziviler Streifenwagen stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt. Der 26-jährige Tatverdächtige aus dem Reinbeker Umland leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 26-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, da der Verdacht auf Einfluss von Betäubungsmittel bei dem Tatverdächtigen bestand. Der 26- Jährige befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam. Im Laufe des Tages werden weitere Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft Lübeck geprüft und in die Wege geleitet.

Bei der Verfolgungsfahrt kam es bei Glinde auf der K80 in Höhe der Anschlussstelle Reinbek- Schönnigstedt zu einem Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Autobahn 24 fuhr eine 21-jährige Hamburgerin mit einem Nissan Micra langsam an einem Fahrzeug vorbei. Dieses hatte dem von hinten mit Blaulicht kommenden zivilen Streifenwagen Platz gemacht. Der in gleiche Richtung mit Sonderrechten fahrende Polizeibeamte bemerkte das Ausscheren zu spät und fuhr mit dem zivilen VW T6 auf das Heck des Nissan Micra auf. Die 21-jährige Hamburgerin und ihre 23- jährige Mitfahrerin aus Glinde sowie die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

