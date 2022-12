Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnmobil durch Feuer zerstört

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.12.2022 - Mölln

Gestern Abend (15.12.2022) brannte im Lilienthalweg, auf einem Firmengelände in Mölln ein Wohnmobil komplett aus. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Gegen 20.30 Uhr wurden die Rettungskräfte und Feuerwehr und Polizei über ein in Brand stehendes Wohnmobil informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil bereits voll in Flammen. Die angrenzende Blechwand einer Werkshalle wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell lässt sich zur Brandursache noch keine Aussage treffen.

Zeugen, die Beobachtungen am und um den Brandort gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04541/809-0 mit der Kriminalpolizei in Ratzeburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell