POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 222

Ratzeburg (ots) - 14. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.12.2022 - Lauenburg Am vergangenen Wochenende (09.12.-12.12.2022) kam es auf einer Baustelle in der Schulstraße in Lauenburg zu einem Diebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch Bauarbeiter am Montag gegen 07:30 Uhr das Fehlen von Werkzeugen, einer Grabenschwengschaufel sowie zwei Tiefenlöffeln für einen Bagger bemerkt. Diese Gegenstände ...

mehr