Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.12.2022 - Lauenburg

Am vergangenen Wochenende (09.12.-12.12.2022) kam es auf einer Baustelle in der Schulstraße in Lauenburg zu einem Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch Bauarbeiter am Montag gegen 07:30 Uhr das Fehlen von Werkzeugen, einer Grabenschwengschaufel sowie zwei Tiefenlöffeln für einen Bagger bemerkt. Diese Gegenstände waren beim Verlassen der Baustelle am Freitagnachmittag (09.12.2022) gegen 16:00 Uhr noch vorhanden. Die unbekannten Täter nutzten vermutlich beim Abtransport einen Bagger oder ähnliches. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 9.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle in der Schulstraße in Lauenburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell