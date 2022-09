POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von über 100.000,- Euro entstand am Montagmittag gegen 13:20 Uhr bei einem Unfall mit einem Auto und einem Zug der WEG in Korntal-Münchingen. Eine 66-jährige Autofahrerin war mit ihrem Nissan in Münchingen auf der Markgröninger Straße in Fahrtrichtung Markgröningen unterwegs und musste am dortigen Bahnübergang anhalten, da die Halbschranken geschlossen waren und das ...

