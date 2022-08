Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrerin schwerverletzt

Paderborn (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Paket-Transporter hat eine Pedelec-Fahrerin am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten.

Die 52-jährige Frau fuhr um 11.10 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf dem Radweg an der Dubelohstraße in Richtung Sennelager. Zwischen den Einmündungen Dietrichstraße und Am Krebsbach bog vor ihr ein Paketbote mit einem Mercedes Vito in eine Grundstückszufahrt ab, ohne die parallel fahrende Radlerin durchfahren zu lassen. Der 29-jährige Paketbote hatte laut eigener Angaben die Geschwindigkeit der Radfahrerin unterschätzt. Die 52-jährige prallte gegen die rechte Seite des Transporters und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell